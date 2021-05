Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Auto auf Parkplatz beschädigt

Aalen (ots)

Gerabronn: Sachbeschädigung auf Kundenparkplatz

Bereits am Montag, den 17.05.2021 zwischen 17:15 Uhr und 18:15 Uhr hat ein Unbekannter einen auf dem Kundenparkplatz eines Discountermarktes im Narzissenweg geparkten PKW der Marke Seat vermutlich mit einem Einkaufswagen beschädigt. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen sich unter Telefon 07955 925 010.

Crailsheim: Mit Leichtkraftrad aufgefahren

Kurz vor 15:00 Uhr befuhr eine 19-Jährige in ihrem Mercedes-PKW den Pamiersring in Richtung L1066. Als sie aufgrund eines querenden Fußgängers an einem dortigen Zebrastreifen ihr Fahrzeug anhalten musste, fuhr ein nachfolgender 17-Jähriger mit seinem Yamaha-Leichtkraftrad aufgrund zu geringen Abstandes auf den PKW auf. Der junge Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Satteldorf: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Eine 45-jährige Skoda-Fahrerin stand mit ihrem Fahrzeug am Dienstag gegen 17:00 Uhr an der roten Ampel auf der B290. Ein nachfolgender 21-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Dabei wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand nur geringer Sachschaden von wenigen hundert Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Ein 23 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 17:00 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Michelfeld. Als er nach links auf den Hof einer Autowerkstatt abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 36-Jährigen in seinem Mercedes-Benz. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Mercedes-Fahrer leicht verletzt wurde. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

