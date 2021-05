Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmiererei - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winterbach: 30.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 30.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 9:30 Uhr in der Fabrikstraße. Ein 72 Jahre alter Suzuki-Fahrer wollte von einem Grundstück rückwärts auf die Fahrbahn einfahren und übersah hierbei den Audi eines 37-Jährigen, der die Fabrikstraße entlangfuhr. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Urbach: Aufgefahren

Eine 18-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr die August-Lämmle-Straße entlang. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 32-jährige VW-Fahrerin auf einen Parkplatz einfahren wollte und daher die Geschwindigkeit reduzierte. In der Folge fuhr die 18-Jährige auf den VW auf. Hierbei zog sich die Fahrerin des VW leichte Verletzungen zu. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Urbach: Farbschmierereien

Bereits am Freitag beschmierten bisher unbekannte Täter zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr eine Parkbank am Kirchplatz mit einem Hakenkreuz. Als Täter kommen mehrere Jugendliche, die sich zur Tatzeit dort aufhielten, in Betracht. Am Dienstag im kurzen Zeitraum zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr wurde in der Kirchgasse ein Pkw sowie ein Gartenzaun mit schwarzer Farbe beschmiert. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, wird derzeit geprüft. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Spiegelberg: Feuerwehreinsatz

Am Dienstagnachmittag brannte auf einem Feld im Bereich des Gartenwegs Heu soweie eine dazugehörige Abdeckplane. Zudem nahm ein nahestehender Baum Schaden. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz und löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wurde auf 900 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache werden bei der Polizei in Backnang geführt. Nach vorliegenden Erkenntnissen könnte das Feuer von spielenden Kindern verursacht worden sein.

Fellbach: Auffahrunfall

Ein leicht verletzter Autofahrer und 4000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag gegen 20 Uhr ereignete. Ein 48-jähriger Renault-Fahrer befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung Waiblingen und konnte nicht mehr anhalten, als vor ihm ein 60-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Dieser wurde beim Aufprall leicht verletzt.

