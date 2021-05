Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Polizisten beleidigt

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Im kurzen Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Großheppacher Straße einen geparkten Porsche Cayenne. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Polizisten nach Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung beleidigt

Ein 32 Jahre alter Mann wurde am Dienstagabend gegen 23:15 Uhr in der Stuttgarter Straße einer Personenkontrolle unterzogen. Da offensichtlich ein Verstoß gegen die aktuell geltende Ausgangsbeschränkung vorlag, sollten seine Personalien notiert werden. Trotz mehrfacher Aufforderung verweigerte der Mann dies und beleidigte die Beamten schließlich. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

