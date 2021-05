Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand an Vereinsheim, Holzdiebstahl

Schwäbisch Hall: Brand an Vereinsheim

Zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 5:47 Uhr brach ein Feuer im Außenbereich eines Gebäudes in der Spitalmühlenstraße aus. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 25 Wehrleuten vor Ort im Löscheinsatz. Durch das Feuer wurde eine Lärmschutzwand, sowie eine alte Linde in Mitleidenschaft gezogen. An der Mauer entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Das Feuer griff glücklicherweise nicht auf das Gebäude über. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Mögliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0 entgegen.

Oberrot: Diebstahl von Holzstämmen

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 20.:00 Uhr und Samstag, 8:00 Uhr neun entlang der K2609 neben der Fahrbahn etwa 300 m vor Ortseingang Ebersberg gelagerte Baumstämme entwendet. Die Baumstämme wurden vermutlich mit einem Kran und einem größeren Fahrzeug abtransportiert.

Die Polizei Mainhardt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07903 940014.

