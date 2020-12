Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum - Mann mit schweren Verletzungen angetroffen - Notoperation - Mordkommission ermittelt - Zeugen gesucht

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Donnerstag, 3. Dezember 2020, 16.35 Uhr

Eine Mordkommission der Düsseldorfer Polizei hat gestern am frühen Abend die Ermittlungen aufgenommen, nachdem in Stockum ein Mann mit schweren Verletzungen angetroffen wurde. Er wurde noch in der Nacht notoperiert. Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei bitten um Zeugenhinweise.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen waren am Donnerstagnachmittag Polizeibeamte im Bereich Nordpark eingesetzt. Um 16.35 Uhr näherte sich ihnen in Höhe der Nelly-Sachs-Straße ein Mann, der schwere Verletzungen aufwies. Er wurde umgehend notärztlich versorgt und wenig später in einem Krankenhaus notoperiert. Lebensgefahr war bei dem 52-jährigen syrischen Staatsangehörigen zwischenzeitlich nicht auszuschließen. Die Düsseldorfer Polizei hat daraufhin wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eine Mordkommission eingerichtet. Die genauen Tatumstände sind momentan unklar. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Übergriff liegen derzeit nicht vor. Bis in die Nacht erstreckten sich erste Ermittlungsmaßnahmen sowie die Suche nach Spuren oder einem möglichen Tatort. Ein Anknüpfungspunkt für Zeugen könnte auch der Umstand sein, dass das Opfer zuvor einen Lebensmitteldiscounter an der Kaiserswerther Straße/Am Hain aufgesucht und dabei einen markanten schwarz-weißen Einkaufstrolley mit sich geführt hatte. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter Telefon 0211-8700 zu wenden.

