Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Berkelaue/Bronze-Igel gestohlen

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Wo eigentlich ein bronzener Igel seinen Platz hat, schauen drei Kinderstatuen eines Kunstwerks jetzt auf den leeren Platz im Gras. Denn Unbekannte haben den dazugehörigen kleinen Bronze-Igel an der Berkelaue gestohlen. Aufgefallen ist der Diebstahl am Montag (12.07.21). Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell