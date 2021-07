Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, L551/Betrunkener Dülmener gefährdet Autofahrer

Coesfeld (ots)

Rund 2,6 Promille hatte am Montag (12.07.21) ein 48-jähriger Dülmener Autofahrer intus. Gegen 16.10 Uhr meldeten sich Zeugen, die auf der L551 ein in Schlangenlinien fahrendes Auto meldeten. Der Dülmener fuhr immer wieder in den Gegenverkehr und zwang andere Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen.

An der Sendener Straße stoppte eine Streifenwagenbesatzung den 48-Jährigen. Der Alkoholtest war positiv. Auf der Wache entnahm ein Arzt dem Dülmener eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt, stellten dessen Autoschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

