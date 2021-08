Polizei Hagen

POL-HA: 23-Jähriger bedroht nach Streitigkeiten im Straßenverkehr 59-Jährigen und leistet Widerstand

Hagen-Boele (ots)

Nach Streitigkeiten über ein Fahrmanöver bedrohte ein 23-jähriger Hagener am Montagabend (16.08.2021) in Boele einen 59-jährigen Mann mit einem Messer und leistete anschließend Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Als der 59-jährige Hagener gegen 18.45 Uhr in der Külpestraße in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, schnitt ihn der 23-Jährige mit seinem Motorroller. Anschließend kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Nachdem der Rollerfahrer dann von der Örtlichkeit weg fuhr, kam er kurze Zeit später zurück und bedrohte den 59-Jährigen mit einem Messer. Ein weiterer Passant hielt den Hagener davon ab, über einen Zaun auf das Grundstück des Mannes zu klettern. Dann lief er in Richtung der Knüwenstraße weg. Aufgrund einer genauen Beschreibung konnte der Tatverdächtige bei einer Fahndung im Nahbereich angetroffen werden. Als der 23-Jährige den Streifenwagen erblickte, rannte er weg. Kurz darauf stellten die Polizeibeamten ihn aber. Dabei leistete der Mann Widerstand. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der versuchten Körperverletzung, der Bedrohung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 23-Jährigen ein. Das Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

