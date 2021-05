Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: BMW-Fahrer (18 Jahre) kollidiert mit mehreren Fahrzeugen und verletzt sich leicht.

Hannover (ots)

In der hannoverschen Südstadt kam ein 18-Jähriger am Donnerstag, 27.05.2021, mit einem BMW auf der Hildesheimer Straße in Höhe der Sextrostraße von der Straße ab. Der 5er BMW schleuderte von der nassen Straße gegen vier geparkte Fahrzeuge. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der junge Mann gegen 17:25 Uhr mit einem BMW der 5er-Reihe auf der Hildesheimer Straße in Richtung stadteinwärts. Auf der regennassen Straße geriet der Pkw in Höhe der Sextrostraße außer Kontrolle und schleuderte über den rechtsseitigen Bordstein von der Fahrbahn. Im weiteren Verlauf streifte der Pkw einen Baum, beschädigte eine Laterne und einen geparkten Motorroller der Marke Piaggio. Schließlich prallte der BMW gegen drei abgestellte Pkw.

Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Fahrer noch am Unfallort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nzj, ram

