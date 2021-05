Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Pkw und Stadtbahn kollidieren

Hannover (ots)

Am Donnerstagmittag, 27.05.2021, ist ein 57-jähriger Passatfahrer beim Queren der Gleise mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Dabei wurde der VW-Fahrer schwer verletzt. Es kam während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 57 Jahre alte Mann die Vahrenwalder Straße von Hannover kommend in Richtung Langenhagen. Am Berliner Platz in Höhe der Einmündung Klusriede bog er gegen 12:45 Uhr nach links auf die Durchfahrt des Gleisbettes und übersah dabei die ebenfalls stadtauswärts fahrende Stadtbahn der Linie 1. Der Drei-Wagen-Zug der Uestra konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem quer vor ihm fahrenden Passat zusammen. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Er wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.

Für die Unfallaufnahme wurde der Verkehr über die Straße Klusriede für etwa zwei Stunden umgeleitet. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Uestra richtete Schienenersatzverkehr ein. Die Schadenshöhe wird durch die Polizei auf circa 8.700 Euro geschätzt. /mr, nash

