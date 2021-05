Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Polizei sucht 50-jährigen Mann und bittet Bevölkerung um Mithilfe --- Nachtragsmeldung und Erledigung

Lippstadt (ots)

Der Aufruf zur Unterstützung bei der Suche nach einem 50-jährigen Mann aus der LWL-Klinik Benninghausen hat sich erledigt. Die Person konnte noch am späten Nachmittag in Benninghausen angetroffen und in die Einrichtung zurückgeführt werden. Die Polizei bedankt sich für alle erfolgten Bemühungen. (sn)

