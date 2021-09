Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall auf der Ekkehardstraße (13.09.2021)

Singen (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Autos ist es am Montag gegen 13 Uhr an der Kreuzung Ekkehardstraße / Ringstraße / Kreuzensteinstraße gekommen. Eine 24-Jährige bog mit einem Skoda Fabia von der Ringstraße nach links in die Ekkehardstraße ab. Hierbei übersah sie einen anderen, in Richtung Radolfzeller Straße fahrenden, Skoda Fabia einer 73-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Skodas. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

