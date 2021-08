Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdächtige Personen in der Speyerer Straße

Harthausen (ots)

Durch einen Zeugen wurde in der Speyerer Straße ein Fahrzeug mit laufendem Motor festgestellt und verdächtige Geräusche aus einer Hofeinfahrt vernommen. Der PKW fuhr zunächst davon, kehrte jedoch nochmals um. Eine männliche Person stieg nun ein, die zuvor über einen Gartenzaun geklettert war. Anschließend fuhr das Fahrzeug wieder in Richtung Ortskern davon. Bei dem PKW soll es sich um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben. Die Person hielt sich vermutlich unrechtmäßig auf dem dortigen Gelände auf. Zu einem Einbruchsversuch war es nicht gekommen. Die Polizei bittet ähnliche Sachverhalte oder Wahrnehmungen im genannten Zeitraum im Bereich Harthausen mitzuteilen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

