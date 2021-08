Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Maxdorf - Versuchter Einbruch in Wohnung

Bild-Infos

Download

Maxdorf (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 26.08.2021 zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brunckstraße in Maxdorf zu gelangen. Glücklicherweise hielt die Wohnungseingangstür stand und ein Eindringen misslang. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf gut 200 Euro. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell