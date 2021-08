Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrrad entwendet

Speyer (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am gestrigen Donnerstag ein hochwertiges Herrenrad entwendet, welches vor dem Einkaufsgeschäft, Kaufhof, in der Maximilianstraße abgestellt war. Der Besitzer hatte sein Fahrrad zwischen 10.15 Uhr und 11.00 Uhr am Fahrradständer des Einkaufsgeschäftes, Heydenreichstraße Ecke Maximilianstraße, mit einem Schloss angeschlossen. Als er zum Abstellort des Fahrrades zurückkehrte, musste er jedoch feststellen, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Touren-/Stadtrad der Marke KTM, Modell Imola Cross.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen im Bereich des Kaufhofes machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei,rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

