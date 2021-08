Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Handtasche aus Auto gestohlen

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 11:30 Uhr ist einer 78-jährigen Dame auf dem Parkplatz des Kauflands ihre Handtasche entwendet worden. Sie hatte gerade ihre Einkäufe im Kofferraum verstaut und die Handtasche auf dem Rücksitz abgelegt, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Sie konnte wegen Sprachhürden nicht verstehen, was er wollte. Erst später bemerkte sie, dass ihre Handtasche fehlte. Den Mann beschrieb sie wie folgt: etwa 50 Jahre alt, groß und schlank. Er hatte kurze, braune Haare und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose. Ob der Mann die Handtasche entwendete oder ob er noch einen Helfer hatte, ist bislang noch unklar. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

