POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfall zwischen Radfahrer und 18-Tonner

Limburgerhof (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:25 Uhr ereignete sich an der Einmündung Rheingönheimer Weg / Mutterstadter Weg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer mit einem Lkw kollidiert ist. Der 61-jährige Radfahrer befuhr den Rheingönheimer Weg und wollte an der Einmündung links abbiegen. Er missachtete dabei jedoch den Vorrang des entgegenkommenden Lkw. Dieser leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Der Radfahrer stieß mit seinem Kopf gegen die Fahrertür des Lkw. Er trug aber glücklicherweise einen Helm, sodass Schlimmeres verhindert wurde. Der Rettungsdienst hat ihn aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten jedoch fest, dass der 51-jährige Lkw-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird gegen die Halterin des Lkw ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

