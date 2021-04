Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Diebstahl einer großen Menge von Tabakwaren aus Ladenbüro - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Im Lebensmittelmarkt in der Rissener Straße 105 (Wedel) ist es am 12.04.2021 in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr, zu einem Zigarettendiebstahl gekommen. Unbekannte Täter erbeuteten große Mengen Zigaretten im hohen vierstelligen Warenwert und ein Mobiltelefon.

So verschafften sich bislang noch unbekannte Täter Zugang zu einem Ladenbüro und entwendeten dort einen prall gefüllten Einkaufswagen mit Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die/der Einbrecher entwendete/n zudem ein Mobiltelefon und entfernte/n sich danach in unbekannte Richtung.

Die Polizei fragt nun, wer in dieser halben Stunde des gestrigen Montags (12.04.2021) verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Diebstahl, insbesondere auch im Umfeld des Tatortes, gemacht hat. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Wedel unter der Telefonnummer 04103 / 50 180 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell