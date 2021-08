Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradkontrollen auf der Salierbrücke

Speyer (ots)

Am Mittwochmorgen in der Zeit von 07.30 Uhr bis 08.30 Uhr wurden durch die Polizeiinspektion Speyer Fahrradkontrollen auf der Salierbrücke durchgeführt. Überwachungsschwerpunkt war hierbei das Durchfahrtsverbot für Fahrradfahrende. Die überwiegende Anzahl aller Passierenden schob das Fahrrad über die Brücke. Lediglich drei von insgesamt 34 Radfahrenden hielten sich nicht an das Durchfahrtsverbot und mussten durch die eingesetzten Beamten aufgrund der begangenen Ordnungswidrigkeiten verwarnt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell