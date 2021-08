Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall mit verletztem Radfahrer

Mutterstadt (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:50 Uhr ereignete sich an der Einmündung Ludwigshafener Straße / Theodor-Heuss-Straße ein Verkehrsunfall, bei der eine 54-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Aus der Theodor-Heuss-Straße kam ein 42-jähriger Autofahrer heraus. Beim Einfahren in die Ludwigshafener Straße übersah er die von rechts auf dem Radweg ankommende Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 54-jährige Frau klagte im Anschluss über Schmerzen im Gesäßbereich. Sie ist vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

