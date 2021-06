Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen Baucontainer in Burweg auf

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitagmittag, 12:00 h und Montagmorgen, 11:00 h in Burweg an der Bundesstraße 73 bei der dortigen Eisenbahnbrücke einen Baucontainer aufgebrochen und daraus diverse Maschinen und Werkzeuge entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-606080 bei der Polizeistation Himmelpforten zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell