POL-STD: POL-STD: Verkehrssicherheitstag am Samstag - Polizei zieht Wochenend-Bilanz - Update

Vielen Dank an die aufmerksamen Leserinnen und Leser, die auf die bedauerlich eingeschlichenen Schreibfahler aufmerksam gemacht haben. Richtig lauten muss die Meldung natürlich:

Am Samstag, den 19.06. fand der bundesweite Verkehrssicherheitstag auch im Landkreis Stade statt.

Nach den angekündigten Fahrradkontrollen und den nicht angekündigten Kontrollen der Autofahrerinnen und Autofahrer auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr konnte jetzt eine Bilanz gezogen werden.

Bei ca. 50 Überprüfungen von Fahrradfahrenden konnten an 16 Rädern Mängel oder die Benutzung falscher Verkehrsflächen, wie z. B. das Befahren von Fuß- und Radwege in falscher Richtung usw. festgestellt werden. Fünfmal mussten die Beamten auf das Benutzungsverbot von Handys auf Fahrrädern hinweisen.

Die Betroffenen wurden mündlich verwarnt.

Über 100 Autofahrerinnen und Autofahrer wurden am Samstag auf Drogen und Alkohol kontrolliert ohne das es dabei zu besonderen Auffälligkeiten kam; nur ein überprüfter Autofahrer war ohne Führerschein und ohne Fahrzeugversicherung unterwegs.

Außerhalb der Kontrollaktionen kam es in Ahlerstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Transporters mit über 2,4 Promille einen schweren Unfall verursacht hatte (Wir berichteten).

In Fredenbeck kam am Sonntagmorgen gegen 06:00 h ein 20-jähriger Golf-Fahrer beim Abbiegen von der Straße "Am Steinkamp" in die Straße "Im Heisterbusch" nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrsschild und landete schließlich im Graben.

Er blieb dabei unverletzt, die eingesetzten Beamten stellten allerdings einen Atemalkoholwert von über 2,1 Promille bei ihm fest. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

In Sauensiek wurde heute Morgen gegen kurz nach 02:00 h ein 37-jähriger Fiat-Fahrer aus Gütersloh von einer Streife angehalten. Bei ihm wurde der Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer festgestellt.

Gegen die Betroffenen wird nun wegen Drogen und Alkohol am Steuer ermittelt.

Die Kontrollen der Polizei zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und die damit verbundene Senkung der Unfallzahlen mit Verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmern werden auch außerhalb von Aktionstagen fortgesetzt.

