Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zweiradfahrer flüchtete nach Verkehrsunfall

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Mittwoch parkte zwischen 15.45 Uhr und 17.45 Uhr ein schwarzer Opel Astra in einer Parkbucht an der Brüner Landstraße in Höhe eines Autohauses.

In diesem Zeitraum fuhr offenbar ein unbekannter Zweiradfahrer gegen das parkende Auto und beschädigte es erheblich an der linken Seite.

Die Polizei geht aufgrund des Schadens davon aus, dass der Unfallverursacher gestürzt sein muss und danach von der Unfallstelle flüchtete.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

