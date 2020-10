Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher stahlen zwei Hebebühnen

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Montag, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 07.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Werkstatt an der Otto-Lilienthal-Straße ein.

Mit Hilfe eines Gabelstaplers, den die Einbrecher vorfanden, stahlen sie zwei zum Einbau vorgesehene Hebebühnen. Diese wogen vier und sechs Tonnen. Die Unbekannten müssen daher mit einem größeren Fahrzeug zum Tatort gekommen sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

