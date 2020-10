Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Einbruch in Lagerraum eines Freidhofs

Polizei sucht Zeugen

Alpen (ots)

In der Zeit von Montag, 15.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07.15 Uhr, brachen Unbekannte in einen Lagerraum eines Freidhofs an der Straße Zum Wald ein.

Nachdem die Täter Vorhängeschlösser aufgeknackt hatten, stahlen sie unter anderem zwei Heckenscheren der Marke Stihl, eine Kettensäge und ein Gebläse, ebenfalls der Marke Stihl, ein Akkugebläse der Marke Pellenc, einen großen und einen kleinen Winkelschleifer. Beide Flex-Maschinen sind von der Marke Makita.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

