Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl aus Packstation

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 25.08.2021 wurde hiesiger Dienststelle ein aufgebrochenes Fach einer Packstation in der Benderstraße mitgeteilt. Unbekannte Täter hebelten vermutlich das Fach auf, um an den Inhalt eines Paketes zu gelangen. Bislang ist unklar, was sich in dem Paket befand und welcher Sachschaden hierdurch entstanden ist. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

