Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 18. Oktober 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Syker Straße in Delmenhorst leicht verletzt.

Gegen 10:35 Uhr stellte ein 50-Jähriger aus Delmenhorst seinen Pkw auf dem Parkplatz ab ohne das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Der Opel rollte im Anschluss gegen einen 47-Jährigen aus Delmenhorst, welcher gerade dabei war seinen Pkw zu beladen. Der 47-Jährige wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt, sodass er sich leichte Verletzungen zuzog.

An dem Fahrzeug des 47-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

Gegen den 50-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

