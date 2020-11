Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt Ladendieb fest

HagenHagen (ots)

Polizisten nahmen am Mittwoch (11.11.2020) einen 41-Jährigen nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Freiligrathstraße fest. Zuvor meldete ein Mitarbeiter gegen 19:30 Uhr, dass der Mann Kopfhörer aus einer Verpackung entnommen und sich in den Hosenbund gesteckt hatte. Anschließend hielt er diesen beim Verlassen des Ladens auf. Da der 41-Jährige sich nach eigenen Angaben auf der Durchreise befand und keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, nahmen in die hinzugerufenen Polizisten fest. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

