Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Unbekannte Täter brechen in zwei Geschäfte ein

HagenHagen (ots)

Unbekannte verschafften sich in einem Zeitraum von Dienstag (10.11.2020), 18:00 Uhr bis Mittwoch (11.11.2020), 20:00 Uhr in gleich zwei Geschäfte in der Konkordiastraße unbefugt Zutritt. Zunächst schlugen die Täter am Mittwoch (10.11.2020) zwischen 13:00 und 14:45 Uhr die Scheibe eines Musikgeschäfts ein und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie unter anderem Bargeld. Gegen 20:00 Uhr bemerkte die Inhaberin eines daneben befindlichen Bekleidungsgeschäfts ebenfalls den Diebstahl von Elektrogeräten aus dem Innenraum ihres Ladens. Täterhinweise ergaben sich vor Ort nicht.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell