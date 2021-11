Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Führungsposten in der Polizeiinspektion Diepholz neu besetzt ++ Johann Kühme überträgt Domenico Corbo die Leitung des Polizeikommissariats Weyhe ++ Thorsten Strier wechselt nach Diepholz

Bild-Infos

Download

Weyhe (ots)

Neubesetzung von Führungsposten in der Polizeiinspektion Diepholz: Polizeioberrat Domenico Corbo übernimmt die Leitung des Polizeikommissariats Weyhe und Polizeioberrat Thorsten Strier wird neuer Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Inspektion. In einer Feierstunde im Ratssaal der Gemeinde Weyhe hat Johann Kühme, Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, heute Domenico Corbo in sein neues Amt eingeführt. Die Übertragung der Amtsgeschäfte wurde mit der Verabschiedung von Polizeioberrätin Franziska Mehlan und Thorsten Strier verbunden.

Franziska Mehlan leitete das Polizeikommissariat Weyhe von Oktober 2016 bis Ende 2020. Eine Verabschiedung in einem offiziellen Rahmen war aufgrund der Corona-Pandemie bislang allerdings nicht möglich, weshalb diese nun nachgeholt wurde. Thorsten Strier übernahm seit Januar 2021 die kommissarische Leitung des Kommissariats in Weyhe.

"Thorsten Strier hat das Polizeikommissariat Weyhe in den letzten Monaten verantwortungsvoll geleitet und die gute Polizeiarbeit in den Gemeinden Weyhe und Stuhr fortgeführt", so Johann Kühme. "Ich freue mich, dass Thorsten Strier der Polizeiinspektion Diepholz erhalten bleibt und seine Erfahrungen nun im Zentralen Kriminaldienst einbringen kann."

Thorsten Strier leitete vor seinem Wechsel nach Weyhe bereits sechs Jahre das Polizeikommissariat Achim und war über zwei Jahre als Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz tätig. Er tauscht seinen Dienstposten nun mit Domenico Corbo, der die letzten sieben Jahre die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes übernahm.

"Domenico Corbo hat hervorragende Arbeit in Diepholz geleistet", so Johann Kühme. "Mit Domenico Corbo kann sich die Dienststelle in Weyhe über einen engagierten und verlässlichen Leiter freuen."

Domenico Corbo hat direkt nach seinem Abitur das Studium bei der Polizei aufgenommen und war anschließend im Einsatz- und Streifendienst tätig. Bevor er 2012 mit dem Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei begann, sammelte unter anderem im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Harburg, als Dienstschichtleiter beim Polizeikommissariat Buxtehude und als Sachbearbeiter im Stab der Polizeidirektion Lüneburg vielseitige Erfahrungen. Nach Bestehen des Studiums wurde Domenico Corbo die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Diepholz anvertraut. Nun ist er für die Sicherheit von rund 64.500 Bürgerinnen und Bürgern sowie für über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantwortlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell