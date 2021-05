Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 21.05-24.05.2021

Wilhelmshaven (ots)

Rollerdiebstahl - Zeugenaufruf! Zetel - Am Donnerstag, den 20.05.2021 13:00 Uhr - Freitag, 21.05.2021, 08:00 Uhr, wird im Bereich der Danziger Straße in Zetel ein Roller entwendet. Der Roller wird später im Bereich einer, in der Nähe befindlichen, Schule in einem Gebüsch aufgefunden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter 04451-923-0 in Verbindung zu setzen. Vollendeter und versuchter Diebstahl von Motorrollern - Zeugenaufruf! Varel - In der Zeit von Samstag, 14:00 Uhr, und Sonntag, 07:15 Uhr, wurde im Vareler Ortsteil Dangastermoor, Zum Jadebusen, ein Roller entwendet. Ein weiterer Roller, der am gleichen Ort stand, wurde versucht zu entwenden. Der entwendete Roller wurde am Sonntagmorgen im Bereich Am Sande/Zum Jadebusen aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Varel, Tel.: 04451-9230, entgegen. Diebstahl eines Pkw-Kennzeichen Bockhorn - Im Zeitraum von Samstag, 21:00 Uhr bis Sonntag, 06:45 Uhr, wurde von einem in einer Parkbucht abgestellten Pkw in der Reiherstraße das hintere Kennzeichen entwendet. Sachdienliche Hinweise an das PK Varel unter Tel.: 04451-9230 Diebstahl einer Geldbörse - Zeugenaufruf! Varel - Am Freitag, gegen 17:00 Uhr, entwendet ein 44-jähriger eine Geldbörse aus einem Taxi. Im Anschluss flüchtet der Täter im Bereich der Windallee zu einem dortigen Sportplatz. Hierbei soll der Täter von zwei Jugendlichen beobachtet worden sein. Die Polizei Varel bittet insbesondere diese Zeugen, sich mit der Dienststelle in Varel unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen. Einbruchdiebstahl in Fahrradschuppen; Diebstahl eines Fahrrades - Zeugenaufruf! Varel - Von Donnerstag, 15:00 Uhr, auf Freitag, 16:00 Uhr, wird im Bereich Winkelweg ein Fahrradschuppen gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Schuppen wird anschließend ein Herrenrad entwendet. Auch dieses Fahrrad wird später durch den Geschädigten im Nahbereich aufgefunden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter 04451-923-0 in Verbindung zu setzen. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Varel - Am Freitag, um 22:40 Uhr, stellen Beamte des Polizeikommissariats Varel fest, dass ein 18-jähriger im Bereich der Bockhorner Straße einen so genannten "E-Scooter" im öffentlichen Verkehrsraum führt, obwohl dieser keinen Pflichtversicherungsschutz aufweist. Gegen den 18-jährigen wird ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz; Fahren ohne Fahrerlaubnis Varel - Am Samstag, um 11:30 Uhr, stellen Beamte des Polizeikommissariats Varel ebenfalls einen 15-jährigen fest, der im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße einen "E-Scooter" führt. Auch dieser weist keinen Pflichtversicherungsschutz auf. Da es sich bei diesem Kraftfahrzeug nicht um ein Fahrzeug handelt, dass von der Fahrerlaubnisverordnung ausgenommen ist, wird neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch ein Strafverfahren, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Trunkenheit im Verkehr Bockhorn - Am Sonntag, den 23.05.2021, gegen 02:10 Uhr, stellen Beamte des Polizeikommissariats Varel einen im Graben befindlichen PKW im Bereich der Nordstraße fest. Der Fahrzeugführer kann schlafend auf dem Beifahrersitz angetroffen werden. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle kann eine Atemalkoholkonzentration von 1,96 Promille festgestellt werden. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens, ist der Führerschein durch die Beamten beschlagnahmt worden. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Varel - Am Samstag, gegen 15:00 Uhr, ereignet sich im Bereich der Bürgermeister-Heidenreich-Straße/Am Pfarrgaren ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin, bei welchem die 29-jährige PKW-Führerin die Vorfahrt der vorfahrtsberechtigten 69-jährigen nimmt. Durch den Zusammenstoß verletzt sich die Fahrradfahrerin leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell