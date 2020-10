Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall - Sachschaden ca. 11.000 Euro

Leimen/Rhein-Neckar-KreisLeimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung Hirtenwiesenstraße/Weidweg/Im Kreuzgewann wurde zwei Beteiligte leicht verletzt, an den beiden Autos entstand Sachschaden von ca. 11.000 Euro. Ein 29-jähriger Opel-Fahrer hatte der von rechts kommenden 19-jährigen Fahrerin eines Toyota die Vorfahrt nicht eingeräumt. Durch den Aufprall wurde die 19-Jährige sowie ihre 38-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell