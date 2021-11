POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Hoher Sachschaden bei Kellerbrand Am Sonntagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, kam es zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus im Strümpfelbacher Weg in Backnang. Durch einen Hausbewohner wurde Rauchgeruch im Haus festgestellt. Dieser stieg vom Keller über den Hausflur nach draußen. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Kellerbrand schnell gelöscht werden. Alle Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 25000 Euro. Die Feuerwehr Backnang war mit 29 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

