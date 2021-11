Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Hundebesitzer aufgepasst! - Fahrzeug entwendet - Fahrzeug zerkratzt - Unfallflucht - Durch Kerzenwachs verletzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Aufgefahren - 5000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste eine 49-Jährige ihren Mazda am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der B 29 an der Auffahrt zur A7 anhalten. Eine nachfolgende 22-jährige Frau erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Peugeot auf das stehende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall, bei dem beide Autofahrerinnen unverletzt blieben, entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.

Hüttlingen-Seitsberg: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen Freitagmorgen 8.30 Uhr und Sonntagnachmittag 14.45 Uhr zerkratzten Unbekannte den Mercedes Benz einer 49-Jährigen, den diese in der Brunnenstraße abgestellt hatte. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Unterkochen: Vorfahrt missachtet

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag entstand. Kurz nach 12 Uhr missachtete ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer an der Abfahrt Oberkochen Nord / Aalener Straße die Vorfahrt einer 66 Jahre alten VW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Samstagabend zwischen 18 und 19 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Fiat beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Martin-Knoller-Straße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Zugefrorene Windschutzscheibe war Unfallursache

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen gegen 9.15 Uhr ereignete. An der Einmündung Seitsberger Weg / Bachstraße übersah ein 53-Jähriger aufgrund der vereisten Windschutzscheibe seines Opel Corsa den von rechts kommenden Fiat eines 54-Jährigen. Der 54-Jähriger wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Aalen: Parkrempler

Beim Rückwärtsfahren auf dem Parkplatz des Landratsamtes Ostalb beschädigte eine 19-Jährige am Samstagabend gegen 18.20 Uhr mit ihrem Mercedes Benz einen geparkten VW Tiguan, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Neresheim: 7000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Im Dossinger Tal / Heidenheimer Straße missachtete ein 72-Jähriger am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr die Vorfahrt eines 38-Jährigen. Beim Zusammenstoß des BMW des Unfallverursachers und des Mercedes Benz des 38-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Bopfingen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Mit seinem VW Polo fuhr ein 21-Jähriger zur Unfallzeit auf den verkehrsbedingt abbremsenden Fiat eines 42-Jährigen auf. Dieser und seine 15-jährige Tochter erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Ellwangen: Fahrzeug entwendet

Unbekannte entwendeten von einem Firmenareal in der Ludwig-Lutz-Straße über das vergangene Wochenende einen weißen Hyundai Tucson im Wert von 25.900 Euro, der dort zum Verkauf abgestellt war. Vermutlich wurde der Diebstahl am Sonntagnachmittag begangen, da das Fehlen des Fahrzeuges gegen 17.35 Uhr bemerkt wurde und der Abstellplatz trotz Schnee und Regen noch trocken war. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen-Oberdorf: Hundebesitzer aufgepasst!

Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr nahm der Hund eines 61-Jährigen bei der evangelischen Kirche in der Lange Straße einen Hundekauknochen auf, der mit Rasierklingen präpariert war. Der 61-Jährige konnte dem Tier den Knochen wieder wegnehmen, ehe der Hund zu Schaden kam. Die Rasierklingen befanden sich in zwei ca. 6 cm langen und ca. 2 cm starken Rinderhautknochen. Ein Knochen lag direkt neben der Kirche, ein zweiter wurde auf dem Parkplatz aufgefunden. Weitere Knochen konnten nicht aufgefunden werden. Hundebesitzer werden gebeten, in diesem Bereich aktuell besondere Sorgfalt walten zu lassen. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Rainau: Vorfahrt missachtet

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr missachtete ein 61-jähriger VW-Fahrer an der Einmündung Löhnlesberg / Bergweg die Vorfahrt eines 32 Jahre alten VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Samstag zwischen 16 und 19 Uhr verursachte, als er einen Suzuki Swift beschädigte, der in dieser Zeit in der Max-Eyth-Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen-Schloßberg: Alkoholisiert Unfall verursacht

Alkoholeinwirkung war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem eine 40-Jährige am Samstagnachmittag leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Mit ihrem Ford Focus kam die Unfallverursacherin kurz nach 17 Uhr auf der Buchfeldstraße nach links von der Straße ab, überfuhr eine Grundstückseinzäunung und prallte dann mit dem Pkw gegen ein Garagentor. Die Fahrerin musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde einbehalten. Unmittelbar nach dem Unfall traf der Sohn der 40-Jährigen an der Unfallstelle ein; auch eine Anwohnerin gesellte sich zu den beiden. Im weiteren Verlauf kam es dann zwischen den drei Personen zu einer Diskussion, die auch den Vater der Anwohnerin auf den Plan rief. Dieser geriet so in Rage, dass er den 17 Jahre alten Sohn der Unfallverursacherin am "Kragen packte", wobei dessen T-Shirt zerrissen wurde.

Bopfingen: Brandalarm ausgelöst

Versehentlich wurde eine 55-Jährige am Samstagabend kurz nach 18 Uhr in die Filiale einer Drogerie in der Aalener Straße eingeschlossen. Die Frau wusste sich nicht anders zu helfen und löste den Brandalarm aus, um aus ihrer misslichen Situation gerettet zu werden.

Ellwangen: 43-Jährige erlitt Verbrennungen

Schwere Verbrennungen an Händen und Oberarmen, die in einer Spezialklinik behandelt werden müssen, zog sich eine 43-Jährige bei einem Arbeitsunfall am Samstagmorgen zu. Gegen 8.20 Uhr war die Frau mit Bügelarbeiten in einer Reinigung in der Marienstraße beschäftigt. Da es in den Räumlichkeiten wohl keine Heizanlage gibt, war ein gasbetriebener Heizer im Bereich der Bügelmaschine aufgestellt. Angaben der 43-Jährigen zufolge fing die Gasflasche unvermittelt an zu brennen. Da sie das Feuer mit Wasser offenbar nicht löschen konnte, versuchte die Frau, das Gas mit den Händen abzudrehen, wobei sie sich die Verbrennungen zuzog.

Schwäbisch Gmünd: Unfall verursacht - keine Daten hinterlassen

An der Einmündung Rinderbacher Gasse / Königsturmstraße bog der Fahrer eines Mercedes Benz am Samstagabend gegen 18.20 Uhr ab, ohne einem 17-jährigen Kradfahrer die Vorfahrt zu gewähren. Der Jugendliche stürzte daraufhin auf die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer des Mercedes gab dem 17-Jährigen gegenüber wohl an, dass er bereits mehrere Sekunden vor dem Zusammenstoß angehalten hatte; er notierte sich die Personalien des 17-Jährigen, übergab seine jedoch nicht. Anschließend fuhr er davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Suzuki Alto beschädigte eine 19-Jährige am Sonntag kurz nach Mitternacht einen im Turniergraben abgestellten VW Caravelle, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Lorch: Durch Kerzenwachs verletzt

Erhebliche Verletzungen im Gesicht zog sich ein 31-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr durch heißes Kerzenwachs zu. Eine 28-Jährige hatte in ihrer Küche im Bussardweg Kerzenwachs eingeschmolzen. Als dieses sich entzündete, trug der Mann den Topf vor die Haustüre. Hierbei sprudelte das Wachs so stark hoch, dass es das Gesicht des Mannes traf. Der 31-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, von wo aus er vermutlich in eine andere Klinik verlegt werden muss.

Mutlangen: Streifenwagen verunfallt

Am Sonntag um kurz vor 3 Uhr befuhr eine Polizeistreife die Johannesstraße in Richtung Goethestraße. Die beiden Beamten stellten hierbei einen PKW fest, dessen Fahrer die Johannesstraße entgegen der Einbahnstraßenregelung befuhr. Daraufhin sollte dieses Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Noch bevor das Fahrzeug angehalten werden konnte, bog der Fahrer nach rechts in die Goethestraße ab. Die Beamten wollten daraufhin ebenfalls nach rechts abbiegen. Aufgrund eisglatter Fahrbahn kam der Mercedes-Benz jedoch ins Rutschen und im weiteren Verlauf nach links von Fahrbahn ab. Hier prallte der Streifenwagen gegen eine Gartenmauer und einen Metallzaun. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der 27-jährige Fahrzeuglenker wurde leicht verletzt. Seine Streifenpartnerin blieb unverletzt.

Ellwangen: PKW rollt davon

Am Samstag um kurz nach 09:30 Uhr befuhr ein 87-jähriger Lenker eines Honda die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Haller Straße. An der dortigen Hochbrücke blieb das Fahrzeug mit einem technischen Defekt stehen. Daraufhin wollte der Fahrzeuglenker seinen PKW auf den dortigen Abbiegestreifen schieben. Aufgrund des Gefälles rollte das Fahrzeug jedoch davon und prallte im weiteren Verlauf gegen einen dort wartenden Mercedes-Benz. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell