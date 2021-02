Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Polizei beendet Einsatz im Maulbacher Wald

Giessen (ots)

Mittelhessen/Osthessen

Am heutigen Freitag (12.02.2021) wurden Strukturen in der Höhe als auch am Boden im Maulbacher Wald entfernt. Neben vier Personen in den Bäumen wurden auch zwei Menschen am Boden angetroffen. Vor Ort war ein Camp errichtet- und Lagerfeuer entzündet worden. Sowohl Campieren- als auch das Feuermachen ist dort nach dem hessischen Waldgesetz verboten und stellen eine Ordnungswidrigkeit dar. Unter Zuhilfenahme einer Hebebühne brachten spezialisierte Polizeibeamte die Personen aus den Bäumen sicher zurück auf den Boden. Um den Einsatz der genannten Arbeitsmaschine zu ermöglichen, war es notwendig, einige wenige Bäume zu fällen. Da, mit Ausnahme einer Person, die angetroffenen Gegner des Autobahnausbaus die Angabe ihrer Personalien verweigerten, wurden sie zur Identitätsfeststellung zu einer Polizeidienststelle gebracht. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werden diese wieder entlassen. Sie erhalten anschließend einen Platzverweis für die nächsten 5 Tage. Die Maßnahmen der Polizei zur Gefahrenabwehr und Verfolgung von etwaigen Ordnungswidrigkeiten richteten sich dabei nach dem Hessischen Polizeigesetz. Aufgrund der gegenwärtigen Extremwetterlage besteht derzeit eine hohe Gefahr für Ausbaugegner, die sich auf den vereisten Bäumen teils in schwindelige Höhen begeben und sich dadurch unkalkulierbaren Risiken aussetzen. So hatte es bereits am gestrigen Donnerstag einen Rettungseinsatz zur Behandlung zweier offenbar unterkühlter Ausbaugegner gegeben. Diese mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Nach erfolgter Räumung war durch die zuständige Forstbehörde festgestellt worden, dass mehrere Bäume durch die errichteten Strukturen und Seilverstrebungen erheblich beschädigt worden waren. Da diese in genanntem Zustand eine Gefahr darstellten, mussten sie im Anschluss gefällt werden. Im Rahmen des Polizeieinsatzes war es zu einer mehrstündigen Sperrung der K56 gekommen.

Original-Content von: Polizei Presse A 49, übermittelt durch news aktuell