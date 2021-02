Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: A 49: Einsatz der Polizei im Maulbacher Forst - Hinweise für Vertreterinnen und Vertreter der Medien

Giessen (ots)

Seit heute Morgen ist die Polizei bei Maulbach im Einsatz,um errichtete Strukturen, Barrikaden und Gefahrenquellen zu identifizieren und zu beseitigen. Nach entsprechender Begutachtung werden eventuell sich in der Höhe aufhaltende Personen durch speziell ausgebildete Einsatzkräfte der Polizei zu Boden gebracht. Auch aufgrund der aktuellen Witterung begeben sich die Ausbaugegner in den Bäumen in große Gefahr. Am gestrigen Donnerstag kam es dort zu einem Rettungseinsatz. Zwei Personen wurden wegen Unterkühlung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Hierbei gehen wir nach dem Grundsatz: Sicherheit vor Schnelligkeit vor. Sollte die Gefahr für die Personen bzw. die Einsatzkräfte bei der Rettung zu groß werden, so sehen wir nach genauer Prüfung des Einzelfalls von einer Räumung ab. Medienvertretern steht heute ein mobiles Presseteam zur Verfügung. Eine feste Anlaufstelle für Medienvertreter ist nicht eingerichtet. Das Team befindet sich im Einsatzraum. Ein Kontakt kann über die Einsatzkräfte oder über die zentrale Pressestelle hergestellt werden. Die Kreisstraße 56 ist seit 07 Uhr wegen des Polizeieinsatzes gesperrt. Die zentrale Pressestelle der Polizei ist telefonisch unter der Rufnummer 0641 / 7006 - 2058 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Presse A 49, übermittelt durch news aktuell