Polizei Münster

POL-MS: BMW kracht auf A31 in Mittelschutzplanke - 27-Jähriger schwer verletzt und 30.000 Euro Sachschaden

Münster/Ochtrup (ots)

Bei einem Unfall am späten Mittwochabend (7.7., 23.12 Uhr) auf der Autobahn 31 bei Ochtrup ist ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 30.000 Euro.

Der Mann aus Ludwigshafen war in Richtung Emden unterwegs. Beim Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges verlor der 27-Jährige die Kontrolle über seinen BMW. Der Wagen krachte in die Mittelschutzplanke. Vier Autos, ein Citroen, ein Daimler, ein Jaguar und ein VW, die in Richtung Bottrop fuhren, wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Autobahn war in beide Richtungen für etwa 90 Minuten komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell