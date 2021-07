Polizei Münster

POL-MS: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf 85-Jährigen an der Sentruper Straße - Rolex-Uhr erbeutet

Münster (ots)

Nach einem Überfall am Dienstag (6.7., 11.15 Uhr) auf einen 85-Jährigen an der Sentruper Straße ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Der Senior wurde auf seinem Grundstück von der unbekannten Täterin angesprochen. Sie bedrängte ihn und erfasste seine am Handgelenk getragende Rolex-Uhr. Es entstand ein Gerangel, in dessen Verlauf sich der Verschluss der Uhr öffnete. Der 85-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Unbekannte stieg mit der Uhr in einen wartenden, silberfahrenen Wagen, vermutlich einen Audi. Die Frau ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und klein und dick. Sie hat schwarze, schulterlange Haare und trug eine schwarze Hose und ein weißes Oberteil.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

