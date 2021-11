POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Christbäume entwendet, Unfall & Autos aufgebrochen

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Christbäume entwendet

Auf einem Supermarktparkplatz in der Stuttgarter Straße haben Diebe aus einem Verkaufsdepot ca. 150 Christbäume entwendet. Hierzu wurden am Außenlager Zaunelemente demontiert und die Bäume vermutlich mit einem Anhänger oder Lkw abtransportiert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen Samstagabend und Montagmorgen verübt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Oppenweiler: Unfall beim Einfahren

Ein 57-jähriger Dacia-Fahrer fuhr am Montag gegen 6.30 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Hauptstraße ein, missachtete hierbei die Vorfahrt und stieß mit einem Mercedes zusammen. An den Autos entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Korb: Autos aufgebrochen

In der Nacht auf Montag zwischen 22 Uhr und 7 Uhr wurden drei in der Matreier Straße geparkte BMW aufgebrochen und aus diesen die Navigationsgeräte, Airbags und Lenkräder entwendet. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

