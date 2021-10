Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf (21.10.2021)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden von rund 2000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag in der Lessingstraße verursacht. Dort wurde im Zeitraum zwischen 16 und 23 Uhr die gesamte linke Fahrzeugseite eines geparkten Seat Ibiza beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 07461 941-0 in Verbindung zu setzen.

