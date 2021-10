Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs. Tuttlingen) Vorfahrt missachtet (21.10.2021)

Trossingen (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr an der Kreuzung Ernst-Haller-Straße / Achauerstraße ereignet. Eine von der Achauerstraße kommende 62-jährige Lkw-Fahrerin wollte in die Ernst-Haller-Straße einbiegen und beachtete hierbei nicht die Vorfahrt des auf der Vorfahrtsstraße stadteinwärts fahrenden 75-jährigen Fahrer eines Dacia. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Gesamtsachschaden von über 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit, niemand wurde verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell