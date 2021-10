Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. Tuttlingen) E-Scooter vor der Sporthalle gestohlen (20.10.2021)

Spaichingen (ots)

Am Mittwoch, zwischen 09.30 Uhr und 11.15 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen E-Scooter der Marke XIAOMI vor der Sporthalle in der Straße "Am Unterbach" gestohlen. Der Fahrer hatte zuvor den Scooter mit einem Spiralschloss am Fahrradständer abgeschlossen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

