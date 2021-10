Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. Konstanz) Von der Sonne geblendet und Unfall verursacht (20.10.2021)

Eigeltingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein 91-jähriger Toyota-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr auf der Straße "Am Sportplatz". Der Mann wollte aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße einfahren, übersah einen vorbeifahrenden Linienbus und kollidierte mit der Mitte des Linienbusses. Der Senior war nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet worden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von über 8.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Toyota musste abgeschleppt werden.

