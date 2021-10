Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. Konstanz) Unfall im Begegnungsverkehr mit hohem Sachschaden (20.10.2021)

Eigeltingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit über 8.000 Euro Sachschaden hat sich am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der K6119 ereignet. Ein 86-jähriger Daimler-Fahrer war von Wiechs kommend in Richtung Eigeltingen unterwegs. Ihm entgegen kam eine 22-jährige Fahrerin eines BMW. Als die beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr aneinander vorbeifuhren, kam es zur Kollision an den beiden Fahrerseiten der Autos. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit, verletzt wurde niemand.

