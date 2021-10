Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Mehrere Sachbeschädigungen an Autos (19./20.10.2021)

Singen (ots)

Mehrere Autos beschädigt haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Radolfzeller Straße. Bei den auf einem Parkplatz in der Nähe des Hallenbads abgestellten Fahrzeugen wurde mit einem unbekannten Gegenstand die Rück- oder Seitenscheibe eingeschlagen. Ob aus den Autos Gegenstände gestohlen wurden, bedarf weiterer Abklärungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 2.500 Euro. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, unter Tel. 07731 888-0, zu melden.

