Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Hütte in Flammen

Am Mittwoch brannte eine Hütte bei Mühlhausen nieder.

Ulm (ots)

Ein Zeuge sah gegen 22 Uhr in einem Waldstück einen Feuerschein. Er wählte den Notruf. Die Polizei überprüfte die Örtlichkeit. In dem Waldstück entdeckten sie vier Personen. Die versuchten erfolglos mit Feuerlöschern eine brennende Hütte zu löschen. Sie waren wohl kurz zuvor von einem Bekannten über den Brand informiert worden. Die stand in Vollbrand. Die Hütte brannte nieder. Vermutlich könnte eine defekte Batterie als Ursache für die sporadisch genutzte Freizeithütte in Betracht kommen.

+++++++ 0265076

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell