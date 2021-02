Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim u.T. - Glätte auf der Autobahn

Zu schnell war ein 59-Jährger am Mittwoch bei Kirchheim auf der A8 unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr fuhr der Mann mit seinem Opel auf der mittleren Spur in Richtung Karlsruhe, berichtet die Polizei. Angesichts der Glätte war er zu schnell. Deshalb schleuderte sein BMW links in die Leitplanke. Eine 25-Jährige hinter ihm konnte nicht mehr rechtzeitig halten. Sie rammte mit ihrem Opel den BMW. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro, schätzt die Polizei. Die Autobahn war bis gegen 11.30 Uhr gesperrt. Vor der Freigabe der Fahrbahn musste noch ein Streudienst den Schnee räumen.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse anzupassen. Gerade bei winterlichen Verhältnissen ist es besser, etwas langsamer zu fahren und dafür sicher anzukommen.

+++++++++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell