POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Unfälle auf glatten Straßen

Mehrere Fahrzeuge rutschten am Mittwoch im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Ulm.

Glatte Straßen und Schnee sorgten auch am Mittwoch wieder für einige Unfälle und Verkehrsbehinderungen in der Region. Zum Großteil verliefen die Unfälle glimpflich und es blieb bei Blechschäden:

(BC) Gegen 12.00 Uhr fuhr ein VW auf der B 30 in Richtung Biberach. Bei Baustetten prallte das Fahrzeug des 53-Jährigen gegen einen Fiat, der vor ihm unterwegs war. Der Punto schleuderte, prallte gegen die Leitplanke und rutschte in den Straßengraben. Der 28-jährige Fahrer trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 6.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der VW-Fahrer plötzlich Schnee auf der Windschutzscheibe gehabt haben, weshalb seine Sicht behindert gewesen sein soll.

Gegen die Leitplanke prallte auch ein Fiat kurz vor 16.30 Uhr: Der Fahrer war in Richtung Biberach unterwegs und verlor bei Baltringen die Kontrolle über sein Fahrzeug, weshalb er schleuderte und von der Fahrbahn abkam. Dort stieß er gegen die Rückseite der Leitplanke. Der Lenker des Punto trug leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen in eine Klinik. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro. Ein Kran barg das Auto.

(GP) Gegen 14 Uhr fuhr ein Honda von Nellingen in Richtung Türkheim. Das Fahrzeug schleuderte auf der glatten Straße und kam von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich der Pkw. Der 24-jährige Fahrer trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Ein Abschlepper barg ihn.

Kurz vor 14 Uhr fuhr VW auf der A8 in Richtung Karlsruhe. Die Fahrerin überholte einen Mazda, als ihr Auto schleuderte. Sie prallte gegen den Mazda. Dabei trug die 37-Jährige leichte Verletzungen davon. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 15.000 Euro.

(HDH) Gegen 15.30 Uhr fuhr ein VW vom Oggenhauser Keller in Richtung Heidenheim. Das Fahrzeug rutschte auf der glatten Straße und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer steuerte gegen und lenkte dabei zu weit. Das Auto prallte gegen eine Böschung und kippte auf die Seite. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht. In ein Krankenhaus kam er jedoch nicht. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Autofahrer kümmerte sich selbst um die Bergung. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 1.500 Euro.

(UL) Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger von Balzheim in Richtung Dietenheim. Vor ihm war ein Skoda unterwegs. Dass das Fahrzeug bremste, sah der BMW-Fahrer zu spät. Er fuhr auf und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein Opel unterwegs. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Opel kam von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben auf der Seite liegen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen transportierte den 53-Jährigen in eine Klinik. Sein Pkw und der BMW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 25.000 Euro.

Gegen 20 Uhr rutschte ein Suzuki in Ehingen: Das Fahrzeug war in der Straße Schmiechgraben unterwegs, als es von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 18-jährige Fahrer überstand den Unfall ohne Verletzungen. Den Sachschaden an seinem Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 4.000 Euro.

Gegen 21 Uhr war ein Sattelzug zwischen Elchingen und Langenau unterwegs. Weil dem Fahrzeug zwei Pkw entgegenkamen wich der Fahrer nach rechts aus und fuhr in den Graben. Der Auflieger war mit mehreren Tonnen Baumaterial beladen. Ein Kran musste das Fahrzeug bergen. Für diese Arbeiten war die Straße über eine Stunde gesperrt.

Bei Schnee und Eis gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Halten Sie Abstand und seien Sie bremsbereit. Bitte beachten Sie, dass glatte Straßen nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind. Fahren Sie deshalb vorausschauend.

