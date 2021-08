Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeikontrollen mit Folgen - Polizei leitetet Verfahren gegen alkoholisierte Pkw-Fahrer ein, die mit 1,77 und 1,46 Promille im Stadtgebiet unterwegs waren

Wilhelmshaven (ots)

Montagabend kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Wilhelmshaven im Stadtgebiet einen 50-Jährigen und eine 29-Jährige, die alkoholisiert mit ihren Pkw unterwegs waren. Den 50-jährigen Wilhelmshavener trafen die Beamten um 21.38 Uhr in der Südstadt an. Die Kontrolle ergab, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten, den Führerschein sicherstellten und ein Strafverfahren einleiteten. Diese Maßnahmen kamen auch auf eine 29-Jährige zu, die die Beamten wenig später gegen 22.35 Uhr im Banter Weg kontrollierten. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Wilhelmshavenerin einen Wert von 1,46 Promille.

