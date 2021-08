Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Kraftstoff und Sachbeschädigungen auf einer Baustelle in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Gestern Mittag erhielt die Polizei in Bockhorn Kenntnis darüber, dass es in der vergangenen Woche auf einer Baustelle in der Schulstraße zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen gekommen sein soll. Entwendet wurden mehrere Baustellenleuchten sowie Kraftstoff aus einem abgestellten Bagger. Weiterhin beschädigten die bislang unbekannten Täter eine dort aufgestellte Toilette.

Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Bockhorn unter der Rufnummer 04453 978620 mitzuteilen.

